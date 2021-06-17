الاقتصاد

كل ما تريد معرفته عن خدمة تلقى شكاوى الاتصالات بلغة الإشارة

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القاهرة - سامية سيد - يتيح جهاز تنظيم الاتصالات العديد من القنوات لتلقي شكاوي مستخدمى الاتصالات والعمل على حلها ويعد أبرزها خدمة الخط الساخن 155 الشهيرة، حيث لا يتوانى الجهاز عن فرض جزاءات وغرامات على مشغلي الخدمة حال رصد مخالفات للقواعد التنظيمية التي كان قد أصدرها، ومؤخرا أعلن الجهاز عن خدمة تلقي وحل شكاوي المستخدمين من متحدى الإعاقة بلغة الإشارة عبر موقعه الإلكتروني عن طريق إجراء مكالمات الفيديو، ويقدم الخليج 365 أسئلة واجوبتها للتعرف علي دور المنصة وكيفية حل مشكلات المستخدمين من متحدى الإعاقة بلغة الإشارة.
س- ما هي خدمة تلقي وحل الشكاوي لمستخدمي الاتصالات من متحدى الإعاقة؟

ج- هي خدمة أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرا  تلقي وحل الشكاوى للمستخدمين من متحدي الإعاقة بلغة الإشارة، وذلك عن طريق إجراء مكالمات فيديو من خلال موقع الجهاز على الانترنت يتم من خلالها تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها.

كيف ستساهم الخدمة في التيسير على عملاء الاتصالات من متحدى الإعاقة؟

تهدف الخدمة إلى التيسير على المستخدمين من متحدى الإعاقة، لضمان رفع معدلات رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وبما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والانترنت، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، وذلك استكمالاً لاستراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم المستخدمين من متحدي الإعاقة ودمجهم في عملية التحول الرقمي وترسيخًا لحقوقهم في الحصول على كافة خدمات الاتصالات المتاحة بالسوق المصري.

كيف يمكن للمستخدمين من متحدى الإعاقة الإستفادة منها؟ 

يتيح الجهاز خدمة تلقي الشكاوى لمتحدي الإعاقة لمن صُعدت شكواهم ولم يتمكنوا من حلها مع مقدمي الخدمة أو بشكل مباشر لمن ليس لهم طريقة تلبي احتياجاتهم في التواصل مع مشغل الخدمة الخاص بهم.

 

هل سيتم إلزام شركات المحمول بتوفير خدمة تلقى الشكاوى للمستخدمين من متحدى الإعاقة؟ 

وجه الجهاز شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري بضرورة توفير خدمة تلقي الشكاوى للمستخدمين من متحدي الإعاقة بلغة الإشارة في أقرب وقت ممكن وتهيئة نقاط البيع والمنافذ لاستقبالهم وتيسير معاملاتهم، ويأتي هذا في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لدمج وتمكين المواطنين من متحدي الإعاقة داخل المجتمع المصري، وانطلاقًا من دور الجهاز في ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، وحرصًا منه على تعزيز طرق التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

 ما هى مواعيد مركز تلقى شكاوى المستخدمين من الصم وضعاف السمع؟

يعمل مركز تلقي شكاوى المستخدمين من الصم وضعاف السمع من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً. 

 

ما هى أبرز الإجراءات التى اتخذها جهاز تنظيم الاتصالات لتمكين متحدى الإعاقة تكنولوجيا؟ 

اتخذ الجهاز العديد من الإجراءات مؤخرًا لتمكين متحدي الإعاقة من النفاذ لخدمات الاتصالات ودمجهم بعملية التحول الرقمي، والتي كان أبرزها اتاحة مجانية الاستخدام لتطبيقات المحمول واتاحة خط محمول جديد بخصم 50% على باقاته الشهرية بكافة شركات المحمول، وتهيئة أفرع ومنافذ الشركات لتيسير حصولهم على الخدمات على قدم المساواة مع كافة المستخدمين.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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