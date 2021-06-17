كل ما تريد معرفته عن خدمة تلقى شكاوى الاتصالات بلغة الإشارة

القاهرة - سامية سيد - يتيح جهاز تنظيم الاتصالات العديد من القنوات لتلقي شكاوي مستخدمى الاتصالات والعمل على حلها ويعد أبرزها خدمة الخط الساخن 155 الشهيرة، حيث لا يتوانى الجهاز عن فرض جزاءات وغرامات على مشغلي الخدمة حال رصد مخالفات للقواعد التنظيمية التي كان قد أصدرها، ومؤخرا أعلن الجهاز عن خدمة تلقي وحل شكاوي المستخدمين من متحدى الإعاقة بلغة الإشارة عبر موقعه الإلكتروني عن طريق إجراء مكالمات الفيديو، ويقدم الخليج 365 أسئلة واجوبتها للتعرف علي دور المنصة وكيفية حل مشكلات المستخدمين من متحدى الإعاقة بلغة الإشارة.س- ما هي خدمة تلقي وحل الشكاوي لمستخدمي الاتصالات من متحدى الإعاقة؟

ج- هي خدمة أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرا تلقي وحل الشكاوى للمستخدمين من متحدي الإعاقة بلغة الإشارة، وذلك عن طريق إجراء مكالمات فيديو من خلال موقع الجهاز على الانترنت يتم من خلالها تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها.