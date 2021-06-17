شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبلغ ذروة شهرين بفضل توقعات رفع الفائدة الأمريكية فى 2023 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليوسع مكاسبه القوية لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ، فى ظل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، خاصة بعدما عدل مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات رفع أسعار الفائدة إلى وقت مبكر من عام 2023 ، بالتزامن مع رفع توقعات التضخم والنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.5 % إلى مستوى 91.85 نقطة الأعلى منذ 13 نيسان/أبريل الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.42 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.30 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بحوالي 1.0% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بأكبر مكسب يومي هذا العام ،تحديدا منذ يوم 19 آذار/مارس 2020 ، بعد نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي والارتفاع الكبير فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

كما كان متوقعا فى أسواق المال العالمية ،ترك مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة بدون أي تغيير بالقرب من مستويات الصفر بالمئة ، لكنه أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يأتي فى أقرب وقت ممكن بحلول عام 2023.

حرك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء توقعاته لأول زيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية بعد جائحة فيروس كورونا إلى عام 2023 ،وأشار إلى تحسن الوضع الصحي فى البلاد ،و أكد أن التقدم نحو أهداف التوظيف والتضخم يحدث بشكل أسرع إلى حد ما مما كان متوقعا.

أظهرت توقعات حزيران/يونيو ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى معدل 0.6% خلال عام 2023 ، بما يعني رفعها مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام المذكور ،وكانت توقعات آذار/مارس الماضي قد سجلت معدل 0.1% ، وارتفع عدد أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يتوقعون رفع الفائدة فى 2023 إلى 13 عضوا بالمقارنة مع 7 أعضاء خلال الاجتماع السابق.

رفع الاحتياطي الاتحادي توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 3.4% من 2.4% خلال توقعات آذار/مارس الماضي ،وإلى 2.1% و 2.2% فى عامي 2023 و 2023 من معدل 1.8% متوسط التوقعات السابقة.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،رفع البنك المركزي توقعات النمو إلى 7% خلال العام الجاري من 6.5% خلال آذار/مارس الماضي ،وظل توقعات النمو فى عام 2023 دون أي تغيير عند 3.3% ، مع رفع توقعات النمو فى 2023 إلى 2.4 % من 2.2%.