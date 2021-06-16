شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم المتطورة (2120) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما حاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً بتداولاته الأخيرة، وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.94% ليكسب السهم نحو 50 هللة، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 56.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 65.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.00 ومستوى المقاومة 58.30.