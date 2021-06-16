شكرا لقرائتكم خبر عن تشب يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 16-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تشب (8240) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.05% بما يعادل 0.45 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 41.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 45.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.70 ومستوى المقاومة 44.60.