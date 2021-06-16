شكرا لقرائتكم خبر عن عبداللطيف جميل للسيارات تتلقى جائزة «عقد على التميز في خدمة العملاء» من تويوتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت عبداللطيف جميل للسيارات على ثلاث جوائز مرموقة من شركة تويوتا للسيارات؛ تقديرًا لخدمة العملاء الممتازة بصفتها موزعًا معتمدًا لسيارات تويوتا في السعودية . وتضمنت هذه الجوائز: جائزة التميز الذهبية لخدمة ما بعد البيع، وهي أعلى إشادة بخدمة العملاء تمنحها تويوتا لموزعيها حول العالم، وتأتي هذه الجائزة تقديرًا لجهود عبداللطيف جميل للسيارات الاستثنائية في خدمة العملاء.

وبهذا تكون عبداللطيف جميل للسيارات قد تجاوزت عامها العاشر على التوالي بالفوز بالجائزة الذهبية لخدمة العملاء، واحتفالاً بهذا الإنجاز، منحت تويوتا لعبداللطيف جميل للسيارات جائزة «عقد كامل على سعادة استثنائية للعملاء» المرموقة، نظير خدمة العملاء المميزة. ونالت عبداللطيف جميل للسيارات أيضًا جائزة التميز الذهبية في المبيعات والتسويق، وذلك بفضل جهودها الكبيرة في التواصل مع العملاء وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم. وترجع علاقة عبداللطيف جميل للسيارات مع تويوتا لأكثر من 65 عامًا قامت خلالها بتقديم تجارب مميزة في امتلاك السيارات وخدمات ما بعد البيع في المملكة، وتحظى الشركة بخبرة طويلة في سلسلة القيمة بقطاع التنقل، كما تواصل العمل على تحسين المنتجات والخدمات لصالح ضيوفها وشركائها، وتلتزم كذلك بالاستثمار في المملكة وبشعار «الضيف أولاً» الذي تولي من خلاله الأولوية لاحتياجات العملاء. ورحّب حسن جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل، بمبادرة تويوتا بتكريم الشركة على التزامها بتميز الخدمات، حيث علّق أثناء استلامه الجوائز: «إننا في عبداللطيف جميل للسيارات نعتبر ضيوفنا أهم أولوياتنا، وتعتبر هذه الجوائز من تويوتا تقديرًا لمعايير خدمة العملاء الممتازة التي يقدمها موظفونا، وسوف نواصل تركيزنا على تحقيق طموحاتنا في تحسين منتجاتنا وخدماتنا وتعزيز قطاع التنقل في المملكة. كما تعكس هذه الجوائز التزامنا المطلق بخدمة ضيوفنا، ولا شك أنها عامل إيجابي في جهود شركتنا لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية».

بدوره، أشاد السيد شينجي مياموتو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الترويج للعملاء أولاً في تويوتا، بتفاني عبداللطيف جميل للسيارات والتزامها المستمر في خدمة عملاء مميزة طوال العقد الماضي، وقال في هذا الصدد: «يسعدني أن أهنّئ عبداللطيف جميل للسيارات على هذه الإنجازات الرائعة. وتأتي تلك الجوائز تكريمًا للجهود اليومية التي يبذلها موظفو خدمة العملاء وتركيزهم المستمر على تجسيد مبدأ كايزن المتبع في تويوتا».