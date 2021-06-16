شكرا لقرائتكم خبر عن قبول يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد في «دوري الأبطال» الموسم المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

أُعلن، الثلاثاء، قبول يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، رغم دورهم في محاولة لم يكتب لها النجاح لتأسيس دوري «السوبر الأوروبي» الانفصالي.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، إنه تم إرسال خطابات المشاركة لجميع الفرق المنافسة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.وكانت لجنة استئناف مستقلة تابعة لـ«اليويفا» أوقفت الإجراءات التأديبية بحق يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد لدورهم في مشروع دوري «السوبر الأوروبي».

وفتح «اليويفا» تحقيقاً ضد الأندية الثلاثة في 25 مايو/ أيار الماضي، لكنه قال إن التحقيق توقف بعدما أبلغته السلطات السويسرية بقرار المحكمة التجارية في مدريد بشأن الوضع القانوني لـ«دوري السوبر». وأعلن 12 نادياً أوروبياً تأسيس «دوري السوبر» في أبريل/ نيسان الماضي، لكن المشروع انهار بعد أقل من 48 ساعة إثر معارضة من الجماهير والحكومات واللاعبين والمدربين.

وانسحبت تسعة أندية، مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد، رسمياً من المشروع، وتقبلت عقوبات مالية من «اليويفا» على دورها في العملية. والأندية الثلاثة التي كانت متبقية من مؤسسي المشروع، ولم تعلن حتى الآن انشقاقها هي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.