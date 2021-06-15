شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسلم إيطاليا أوراق تصرف النيابة في قضية «ريجيني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- الخليج:

سلّم النائب العام المصري، حمادة الصاوي، الثلاثاء، خلال لقائه السفير الإيطالي في القاهرة، جيامباولو كانتيني، نسختين رسميتين من تصرف النيابة العامة في واقعة وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، باللغتين العربية والإيطالية، والتي كانت انتهت فيه إلى التقرير مؤقتاً، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بتكثيف التحري.

تم ذلك خلال لقاء عقد في مكتب النائب العام، حضرته جوليا مانتيني، سكرتير أول السفارة الإيطالية في القاهرة، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ورئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي في مكتب النائب العام.

وأوضحت النيابة العامة، في تقرير الثلاثاء، أن السفير الإيطالي تسلّم، في اللقاء نفسه، ردّ السلطات القضائية الكينية على طلب المساعدة القضائية المرسل إليها من النيابة العامة المصرية، الذي تضمن نفي ما أُثير بشأن سماع ضابط شرطة كيني رواية من ضابط شرطة مصري، خلال لقاء أمني بالعاصمة الكينية، تضمنت الادعاء بوجود دور للأخير في خطف ريجيني بمصر، والاعتداء عليه.

وأشار النائب العام، خلال اللقاء، إلى ضرورة طرح كل الأوراق المسلّمة إلى السفير الإيطالي أمام المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا، لتضمّنها تفنيداً مفصلاً ودحضاً لكل ما أُثير حول الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.