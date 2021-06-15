شكرا لقرائتكم خبر عن بامطرف: 4.7 تريليون دولار إيرادات شبكة الجيل الخامس بحلول 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

قال حاتم بامطرف الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا - العمليات الدولية في «مجموعة اتصالات»، إن قطاع الاتصالات وشبكة الجيل الخامس 5G أصبحا يلعبان دوراً رئيسياً في دعم عملية التحول الرقمي والارتقاء بها، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الشركات وقطاعات الأعمال المختلفة تتجه نحو تعزيز آلية العمل عن بُعد بشكل أكثر تعاوناً وابتكاراً. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر تيليكومز وورلد ميدل إيست 2021.

مضيفاً: «لقد أسهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع عملية التحول الرقمي على المستوى العالمي، وقد ترافق ذلك مع التغير في فرص الاستثمار. من هنا أصبحت البنية التحتية للعمل عن بعد، والخدمات الجديدة عبر الإنترنت، والمهارات التقنية، والأمن السيبراني من أولويات الاستثمارات المشتركة للحكومات، والمؤسسات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالشكل الذي أسهم في تسريع التحول الرقمي في المجتمعات».

وخلال كلمته الرئيسية في المؤتمر، والتي جاءت تحت عنوان «بناء مستقبل جديد للشركات والمستهلكين باستخدام شبكة الجيل الخامس والتقنيات المتقدمة»، أكد بامطرف أيضاً الإمكانات الهائلة لشبكة 5G، ودورها الكبير في العديد من الصناعات والقطاعات، مشيراً إلى أن هذه الشبكة توفر فرصاً جديدة ومتنوعة لدعم وتعزيز الإيرادات، وبما يمكّنها من تحقيق عائد جيد للاستثمار، بشرط أن تنجح شركات الاتصالات في أن تكون أكثر من مجرد مزود اتصالات عبر شبكة الجيل الخامس.

وتطرّق بامطرف إلى نتائج بعض الدراسات العالمية مؤخراً في هذا السياق، حيث قال إنه وبحلول عام 2025 سيصل حجم الإيرادات المتولدة والمرتبطة بطريقة ما بشبكة 5G أو بالاتصال المتقدم إلى نحو 4.7 تريليون دولار، منها 1.6 تريليون دولار ستعزى مباشرة إلى خدمات الاتصالات، في حين أن ال 3.1 تريليون دولار المتبقية ستكون من الأجهزة والبرامج والخدمات والمنصات.

يجمع الحدث الافتراضي الذي تستمر فعالياته على مدى يومين، رؤساء تنفيذيين، وصناع قرار رئيسيين للمشغلين الإقليميين الرائدين، وذلك بهدف بحث ومناقشة المشهد الحالي، واستراتيجيات النمو والاستثمار الكفيلة ببناء مستقبل واعد ومثمر لهم.

وقد حرصت «اتصالات» على المشاركة في العديد من الجلسات والحلقات النقاشية والتفاعلية المباشرة، والتي أدارها خبراء عالميون وإقليميون. حيث شارك محمد المرزوقي، نائب رئيس/ شبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات الدولية»، في جلسة نقاشية جاءت تحت عنوان «شبكات الجيل القادم وقدرتها على تحويل عمل الصناعات».

في حين، شارك أنطونيو ريكياردي، نائب رئيس أول /الاستعلام عن العملاء والارتباط في «اتصالات»، في حلقة نقاشية حول «تعزيز القيمة مع الجيل التالي من إدارة القيمة للعملاء».

من جانبه شارك عبد الرحمن الحميدان، مدير تنفيذي أول، الشبكات الأرضية في «اتصالات»، في جلسة بعنوان «إنشاء بنية تحتية متصلة رقمياً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا»، مستعرضاً فرص وتحديات إنشاء بنية تحتية محلية متصلة رقمياً، وتأثير شبكة الجيل الخامس في هذه البنية، وإطار العمل الاستثماري والتنظيمي.