شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركس وسبنسر» تتوسع في «ياس مول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعادت «ماركس وسبنسر» افتتاح متجرها في «ياس مول» بأبوظبي. ويمتد المتجر بحلته الجديدة على مساحة 25 ألف قدم مربعة، ويتميز بطابع عصري وديكورات جديدة تم تصميمها للارتقاء بتجربة العملاء إلى أعلى المستويات. ويقدم المتجر بتصميمه الجديد أفضل المأكولات البريطانية الفاخرة من أكثر من 1100 علامة، وتشكيلة تضم أكثر من 400 منتج جديد من الأطعمة المجمدة الجديدة والفاكهة والخضراوات الطازجة، إضافة إلى مقهى ماركس وسبنسر الجديد ومجموعة مفضلة من الأزياء والأكسسوارات.

ويمكن للعملاء في متجر «ياس مول» الاستمتاع بمأكولات «ماركس وسبنسر» الشهية مع أكثر من 1500 صنف من المنتجات الغذائية الفاخرة، بما في ذلك تشكيلة العلامة الشهيرة من المأكولات المخصصة لمتبعي نظام الفيجان، إضافة إلى الفاكهة والخضراوات الطازجة. ويمكن للمتسوقين تناول أشهى المأكولات الكلاسيكية مثل الباستا الإيطالية الأصيلة، والمأكولات المجمدة، والحلويات الشهية، أو الاستمتاع بالمزيد من الخيارات النباتية مع تشكيلة بلانت كيتشن الحائزة على جوائز والتي تم تحضيرها باستخدام نكهات مبتكرة. وفي المناسبات الخاصة، توفر العلامة خيارات واسعة من المقبلات وأكثر من 35 نوعاً من الأجبان الفاخرة والحلويات الشهية التي تصحب الذواقة إلى عالم من النكهات الشهية.

كما يضم المتجر الذي افتتح أبوابه من جديد على مساحة 1500 قدم مربعة مقهى «ماركس وسبنسر» الذي يتيح للضيوف الاستمتاع بطلبات الطعام الجاهزة أو تناول الطعام في المقهى، حيث يقدم تشكيلة متنوّعة من أشهى الخيارات لجميع أفراد العائلة، مثل المعجنات الطازجة وعصائر السموذي الصحية، وتشكيلة واسعة من الحساء والسلطات والسندويش والباستا، إضافة إلى المأكولات البريطانية الكلاسيكية مثل السمك ورقائق البطاطس وتشكيلة شاي ما بعد الظهيرة التقليدية.

وفي تعليقه، قال نك بيتي، المدير العام لعلامة «ماركس وسبنسر» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تشكل إعادة افتتاح متجرنا في ياس مول إنجازاً جديداً في مسيرة العلامة، حيث نسعى إلى تعزيز سوق المنتجات الغذائية الخاص بنا في الإمارات بهدف توفير المزيد من الخيارات للعملاء ومنتجات عالية الجودة لجميع أفراد العائلة. وحرصنا خلال العام الماضي على توجيه جهودنا نحو توسيع قائمتنا من المنتجات الطازجة والمواد الاستهلاكية والمستلزمات المنزلية، وطرح منتجات جديدة تعزز باقة عروض ماركس وسبنسر. ونوفر لزوار متجرنا في ياس مول أكثر من 400 منتج جديد من المأكولات المجمدة وخيارات شهية في المقهى الجديد».