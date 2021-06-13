شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية عن استقرار أسعار اللحوم الحمراء البلدى والسوداني والبرازيلي، وفي نفس السياق استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 13-6-2021.

تراوحت سعر الكيلو الكندوز، بين 120-140 جنيها، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو .

وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت أسعار والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

والجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن رصد كافة المتغيرات التي تطرأ علي أسعار وتوافر السلع بالأسواق من خلال غرفة عمليات متابعة الأسواق، بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لضمان دقة تقارير الأسعار ومنع المتلاعبين من إطلاق الشائعات التي قد تضر بمصلحة المستهلك أو تضر بحركة تدفق السلع بالأسواق.