شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الغذائية يوفد بعثة إلى تنزانيا 15 يونيو الجارى لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إرسال بعثة إلى تنزانيا خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجارى، وذلك بهدف الارتفاع بصادرات القطاع للسوق التنزاني خلال الفترة القادمة بوصفه أحد أهم الأسواق التصديرية للقطاع الغذائي.

وكشف المجلس في تقرير، حصل ”الخليج 365” عليه، أن صادرات القطاع لدولة تنزانيا سجلت 11.3 مليون دولار فقط في 2019 مقابل 14 مليون دولار في 2018، وهذه الأرقام يمكن زيادتها خلال الفترة المقبلة من خلال الاهتمام والتركيز على هذا السوق بوصفه أحد أهم الأسواق في القارة السمراء.

وأشار المجلس التصديري، إلى أن التبغ المصنع بلغت صادراته 4.7 مليون دولار، والسكر 4.04 مليون دولار، والزيت 1.4 مليون دولار، والنشاء 50 ألف دولار، والشيكولاتة 19 ألف دولار، والمكرونة 15 ألف دولار، والكاكاو 13 ألف دولار، والطماطم 11 ألف دولار.

وأوضح المجلس، أن الصادرات السابقة تمثل 99% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية إلى تنزانيا خلال 2019، والتي بلغت 11.3 مليون دولار أمريكي.