شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق على انخفاض في ظل عدم اليقين حول البيتكوين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تداولات يوم الإثنين في ظل عدم اليقين في الأسواق بشأن ارتباط شركة السيارات الكهربائية بالعملة الرقمية البيتكوين.



كان المدير التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" قد صرح في الآونة الأخيرة بأن "تسلا" سوف تتوقف عن قبول البيتكوين كعملة دفع مقابل شراء سياراتها الكهربائية نتيجة تسبب هذه العملة في استهلاك قدر كبير من الطاقة مما يعني المزيد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، وهو ما يتنافى مع غرض "تسلا" بطرح سيارات نظيفة.



وفي سياق منفصل، طالب "ماسك" الحكومة الألمانية بتقليص الروتين والبيروقراطية والتي يراها معرقلا لخطة تشغيل مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في الدولة الأوروبية.



وأضاف "ماسك" أنه من الصعب التكهن بموعد البدء في إنتاج "تسلا" للسيارات الكهربائية في ألمانيا، لكن ربما يتم ذلك بنهاية العام الجاري.



وفي ختام جلسة اليوم الإثنين، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 2.2% عند 576.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 589.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 561.2 دولار.