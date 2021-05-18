شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تبقي على خسائرها وتغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين، وأبقت على خسائرها في ظل القلق بشأن التضخم في الولايات المتحدة.



وتسود المخاوف الأسواق العالمية في ظل ملامح وإشارات على صعود التضخم في الولايات المتحدة.

وتوقع عضو الاحتياطي الفيدرالي "جيمس بولارد" ارتفاع معدل التضخم في أمريكا أعلى المستهدف (2%) خلال عام 2022.



وجاء ذلك عقب صدور بيانات في الأسبوع الماضي أكدت اتجاه التضخم نحو المستهدف حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين أعلى كثيرا من التوقعات.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 1.4% أو ما يعادل 90 سنتا وأغلق عند 66.27 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث والعشرين من أبريل/نيسان عام 2019، وسجل أعلى سعر عند 66.3 دولار وأقل سعر عند 64.8 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.1% أو ما يعادل 75 سنتا وأغلق عند 69.46 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.6 دولار وأقل سعر عند 68.1 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 34327 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34383 نقطة وأقل مستوى عند 34176 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 13379 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13399 نقطة وأقل مستوى عند 13265 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 4163 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4171 نقطة وأقل مستوى عند 4142 نقطة.