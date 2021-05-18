شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع قليلاً عقب بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن متابعة الأسواق للقلق حيال التضخم في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 3.6% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 3.1%.



وتسود المخاوف الأسواق العالمية في ظل ملامح وإشارات على صعود التضخم في الولايات المتحدة.

وتوقع عضو الاحتياطي الفيدرالي "جيمس بولارد" ارتفاع معدل التضخم في أمريكا أعلى المستهدف (2%) خلال عام 2022.



وجاء ذلك عقب صدور بيانات في الأسبوع الماضي أكدت اتجاه التضخم نحو المستهدف حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين أعلى كثيرا من التوقعات.



هذا، وتتواصل عملية توزيع اللقاحات على المواطنين حول العالم بوتيرة سريعة للسيطرة على فيروس كورونا مع نجاح دول وعلى رأسها الصين التي تطعم 14 مليون مواطن من سكانها يوميا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 109.1، وسجل أعلى سعر عند 109.5 وأقل سعر عند 109.07.