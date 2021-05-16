شكرا لقرائتكم خبر عن «عزيزي» تطلق أعمال «ريفييرا 4» بـ 4 مليارات درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفلت «عزيزي للتطوير العقاري»، بوضع حجر الأساس لبدء أعمال البناء في المرحلة الرابعة من «ريفييرا»، مشروعها الأبرز، المستوحى من النمط المعماري المتوسطي الذي يقع في مدينة محمد بن راشد، وتصل قيمة المرحلة الرابعة من هذا المشروع إلى 4 مليارات درهم.

وستتألف المرحلة الرابعة من «ريفييرا» من 5,061 وحدة، تتفاوت تقريباً بين 2,606 استوديوهات، و 1,579 شقة من غرفة واحدة، و 876 شقة من غرفتين.

وتحرز أعمال البناء تقدماً سريعاً في «ريفييرا»؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى حتى الآن إلى أكثر من 85%، في حين تجاوزت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 70%، كما وصلت في المرحلة الثالثة إلى أكثر من 40%.

وسيتم تسليم أولى الوحدات في المرحلة الأولى من «ريفييرا» خلال هذا الصيف، على أن تتم عمليات التسليم لمنازل المرحلة الرابعة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين في نهاية عام 2022، ما يعني الانتهاء التام من المشروع الضخم المكون من أربع مراحل.

وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري: «نعرب عن فخرنا وسعادتنا لتسريع الأعمال لمرحلة أخرى في هذه الوجهة السكنية الأكثر رواجاً في دبي. لقد كانت استجابة المستثمرين إزاء هذا المشروع استثنائية، وبمستويات تجاوزت توقعاتنا، وسنحرص من جانبنا على تعزيز القيمة وضمان تقديم المزيد من الفوائد للعائلات المقيمة في هذا المجمع المتميز بموقعه المثالي، والمتصل جيداً مع كافة أرجاء المدينة، والمصمم بعناية فائقة».