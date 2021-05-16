شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو الحكومة الاتحادية إلى مقاعد العمل اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعـود موظفو الحكومـة فـي الجهـات الاتحادية اليوم الأحد إلى مقاعد العمل مــن دون الاستثناءات السابقة التي كانت ممنوحة لهم باستثناء الموظفات اللائي يتابعن أبناءهن بنظام التعلم عن بعد، فيستمر الاستثناء لهن إلى نهاية العام الدراسي الحالي.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكوميــة، أصدرت بالتنسيـق مــع الأمانـة العامــة لمجلس الــوزراء، ووزارة الصحـة ووقاية المجتمع تعميماً بشأن تنظيم العمل الحكومي في الجهات الاتحادية.

وأكد التعميم وجوب التزام الموظفين غير الحاصلين على اللقاح، بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل أسبوع على نفقة الموظف الخاصة.. ويكون الفحص على نفقة جهة العمل في حال كان لدى الموظف استثناء من أخذ اللقاح بموجب تقرير طبي معتمد.