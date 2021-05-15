شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الخيرية» توزع زكاة فطر على 15 ألف مستفيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اختتمت جمعية الشارقة الخيرية مشاريع حملتها الرمضانية بتوزيع 130 ألف كيس من زكاة الفطر، وبلغت أعداد المستفيدين المسجلين بكشوف الجمعية نحو 15 ألف مستفيد، ضمن مشاريع حملتها الرمضانية «جود».

وأوضح عبدالله سيف بن هندي، مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، أن توزيع مستحقات مشروع زكاة الفطر هذا العام وفق آلية تتناسب مع الظروف الحالية، حيث تمت مراعاة توفير المواد الموزعة والتي اقتصرت على الأرز قبل وقت كاف، ومن ثم تجهيزها بحسب عدد الأفراد في كل أسرة من الأسر المستفيدة، وتوزيعها مع اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المستفيدين وفرق التوزيع.

وقال: تم استقبال تبرعات المحسنين وصدقاتهم من زكاة الفطر نقداً فقط، بقيمة 20 درهماً عبر وسائل التبرع المتاحة، ومن ثم قامت الجمعية بشراء أكياس الأرز من الموردين وتجهيزها، ومن ثم توزيعها لمستحقيها المسجلين بكشوف الجمعية وسجلاتها في مدينة الشارقة، وكل المناطق والمدن التابعة لها في البطائح والمدام والذيد، وخورفكان وكلباء ودبا الحصن.