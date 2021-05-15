شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بأكثر من 2% و"برنت" أعلى 68 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة مدعومة بالتفاؤل حيال الطلب العالمي فضلا عن انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما خفف الضغوط عن كاهل السلع.



كانت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية عن أعلنت عن انخفاض المخزونات النفطية في الأسبوع الماضي لكن بأقل من المتوقع.



ويرى مراقبون أن التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا سوف يؤدي بالتبعية إلى انتعاش الطلب على النفط.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.35 إلى 65.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.3 دولار وأقل سعر عند 63.3 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.4% إلى 68.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.6 دولار وأقل سعر عند 66.5 دولار.