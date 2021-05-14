شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأعلى لها في شهرين متغاضية عن تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود نيمكس للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ الثامن من آذار/مارس، وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ اليوم ذاته، ولتعد بصدد أول خسائر أسبوعية في ثلاثة أسابيع متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم وفي أعقاب إعلان السلطات الأمريكية عن استأنف نقل الوقود عبر أخد أكبر خطوط الأنابيب الرئيسي في الولايات المتحدة بعد هجوم للأمن السيبراني، ومع تسعير الأسواق لتقرير وكالة الطاقة الدولية وتقرير أوبك الأخير وتفاقم تفشي فيروس كورونا في الهند ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.28% لتتداول عند مستويات 63.65$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.83$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 63.82$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو المقبل 0.27% لتتداول عند 66.82$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 67.00$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 67.05$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 90.71 مقارنة بالافتتاحية عند 90.76، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.75.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 9.8% في آذار/مارس الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 8.4% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.2% في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.4% في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 75.0% مقابل 74.4% في آذار/مارس.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 90.2 مقابل 88.3 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن توقعات المستهلكين حيال التضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، وبالتزامن مع أظهر قراءة مخزونات الجملة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في شباط/فبراير الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في السابع من أيار/مايو تقلص العجز إلى بنحو 0.4 مليون برميل مقابل 8.0 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز 2.1 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 484.7 مليون برميل، لتعد المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 1% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة 1.7 مليون برميل، لتعد المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لإعادة تشغيل شبكة خطوط شركة أنابيب كولونيال في الولايات المتحدة عقب قرابة أسبوع من الهجوم إلكتروني الذي وقع عليها الجمعة الماضية وأجبر المشغل الأمريكي لخط الأنابيب الرئيسي للإغلاق بسبب هجوم للأمن السيبراني وطلب فدية، ونود الإشارة، لكون خطوط الأنابيب التي تعرضت للهجوم توفر ما يقرب من نصف الوقود المستهلك على الساحل الشرقي في أمريكا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء كشف وكالة الطاقة الدولية عن تقريرها الشهري والذي خفضت الوكالة من خلاله توقعاتها حيال نمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري 2021 بواقع 80 ألف برميل يومياً إلى 5.42 مليون برميل يومياً، مع الإفادة بأن تعافي الطلب على النفط لا يزال ضعيفاً بسبب تدهور الأوضاع في الهند وأن رفع التوقعات من عدمه يعتمد على تحسن الأوضاع الصحية في الهند.

وجاء ذلك عقب ساعات من كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الثلاثاء الماضي عن تقريرها الشهري والذي تضمن توقعات المنظمة بارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو ستة ملايين برميل يومياً إلى نحو 96.5 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2021، مع الإفادة بأن إنتاج أوبك من النفط ارتفع بنحو 26 ألف برميل يومياً إلى نحو 25.1 مليون برميل يومياً خلال نيسان/أبريل.

وفي سياق أخر، تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان منظمة الصحة العالمية تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص في الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية إلى حافة الهاوية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 01:42 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 160.07 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,325,260 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة الأربعاء الماضي، أكثر من نحو 1,264 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون وفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى إجمالي 342 منصة، لتعكس أول ارتفاع أسبوعيي في ثلاثة أسابيع، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت 100 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل في عام 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.