شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسير على خطى نظيرتها الأمريكية نحو الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم الجمعة لتسير على خطى نظيرتها الأمريكية التي انتعش أمس بدعم من القطاع التكنولوجي.



ولا تزال المخاوف سائدة في الأسواق بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة عقب إشارات أولية ظهرت في قراءات البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً.



يأتي ذلك بعد بيانات حكومية صادرة هذا الأسبوع أشارت إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بشكل ملحوظ في أمريكا خلال الشهر الماضي.



وتوقع أحد أعضاء البنك المركزي الأمريكي صعود معدل التضخم أعلى (2%) خلال العام المقبل.



وعلى أثر ذلك، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية مما ضغط على أسواق الأسهم وأصول المخاطرة الأخرى.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" الأوسع نطاقا بحلول الساعة 09:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% أو ما يعادل 1.5 نقطة إلى 439 نقطة.



وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.7% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 7010 نقاط، كما ارتفع "داكس" الألماني بنسبة 0.4% (ما يعادل 56 نقطة) إلى 15256 نقطة، في حين صعد "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 6321 نقطة.