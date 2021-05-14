شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 14-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الين على ثباته فوق مستوى 109.22، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارة تقاطع إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 110.40 ثم 111.00 كمحطات رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 109.22 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد