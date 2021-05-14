شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الاستهلاك المحلى من البوتاجاز إلى 321 ألف طن فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات حكومية، تراجع الاستهلاك المحلي من البوتاجاز في شهر فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة الاستهلاك 321.9 ألف طن، بينما كانت 328.7 ألف طن في شهر فبراير عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 6.8 آلاف طن.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات البوتاجاز سجلت 193 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 150 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بارتفاع بلغ 43 ألف طن، بينما بلغ حجم الإنتاج نحو 142 ألف طن في فبراير الماضي، مقابل 168.3 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 26.3 ألف طن.

وسجل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة الاستهلاك نحو 3 ملايين و556 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و462 ألف طن في شهر فبراير من عام 2020، بزيادة بلغت 94 ألف طن، فيما تراجع حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى في المقابل، حيث سجل نحو 2 مليون و46 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 2 مليون و239 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 193 ألف طن.

وبلغت قيمة الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و123 ألف طن، مقابل 3 ملايين و677 ألف طن في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 446 ألف طن.