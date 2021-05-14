شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى الصناعات الغذائية" يوفد بعثة إلى أوغندا 31 مايو 2021 لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكشف المجلس في تقريره الشهرى – حصل الخليج 365 على نسخه منه – أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أوغندا سجلت 18 مليون دولار خلال 2021 بنسبة نمو 16 % مقارنة بـ 2019، كما بلغت الصادرات بالفترة من 2014 إلى 2020 حوالي 100 مليون دولار.

وبحسب المجلس التصديرى، تحتل أوغندا المركز رقم 41 فى قائمة أهم الدول المستورة للصناعات الغذائية المصرية في 2020، ومن بين السلع المصدرة إلى أوغندا السكر 6.5 مليون دولار المكرونة 5.9 مليون دولار والأغذية المحضرة للحيوان 1.7 مليون دولار والخمائر 1.3 مليون دولار.

ويبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة إلى أوغندا فى عام 2020 حوالى 59 شركة بينهم 19 شركة تبلغ صادراتها 100 ألف دولار.