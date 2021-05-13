شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات تتصدر قائمة السلع الأكثر استيرادا فى فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة الواردات من بعض السلع خلال شهر فبراير الماضى، وفق بيانات حكومية، وتصدرت سيارات الركوب لتسجل 299 مليون دولار، مقابل 241 مليون دولار فى شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 23.9%.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قائمة السلع التى ارتفعت وارداتها تضمنت أيضًا واردات منتجات البترول بقيمة 304 ملايين دولار فى فبراير الماضي، مقابل 219 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 39%، يليها الواردات من المواد الأولية من الحديد والصلب بقيمة 298.9 مليون دولار، مقابل 280 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة بلغت 6.7%، كما بلغت قيمة الواردات من اللدائن بأشكالها الأولية 227.9 مليون دولار، بينما كانت 192 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 18.7%.

وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر فبراير الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وفق ما أعلنته النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر فبراير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكان أهمها الملابس الجاهزة بنسبة 6%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 47.7٪، وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 1.6%، حيث بلغـت 6.03 مليار دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 6.13 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.34 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 3.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 1.2%.