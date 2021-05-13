شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن وحدة تلوين وتحبيب البولى إيثيلين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصنف قطاع البترول ضمن القطاعات صاحبة مشروعات القيمة المضافة في مصر، وتسعى وزارة البترول إلى التوسع في تلك المشروعات من أجل توفير احتياجات السوق المحلية وتوفير بديل عن المنتجات المستوردة، وكان آخرها ما أعلنت عنه بإنشاء وحدة جديدة لتلوين وتحبيب البولي اثيلين، فما هي تلك الوحدة وأهميتها للاقتصاد القومى.

س. ما هي وحدة تلوين وتحبيب البولى إثيلين؟

ج. هو مشروع ضمن خطة عمل بمشاركة الشركة القابضة للبتروكيماويات "ايكم" والشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته "ايثيدكو" لإنشاء وحدة جديدة بتكلفة استثمارية تتراوح من 700 إلى 800 مليون جنيه لتصنيع وإنتاج 60 ألف طن سنوياً من مادة البولى ايثيلين الملون عالى ومتوسط الكثافة.

س. ما هو الغرض من هذه الوحدة الجديدة؟

ج. الغرض من هذه الوحدة تحقيق مبدأ التعاون الذى يحقق التكامل بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات الكبرى وتساهم الوحدة الجديدة فى ايثيدكو بتوفير خامة البولى ايثيلين الملون للسوق المحلية وشركات البترول الشقيقة ومختلف المؤسسات الصناعية والعمرانية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الشركات الوطنية فى المجالات الزراعية والدوائية وغيرها من المجالات الاقتصادية المختلفة.

س. ما هي استخدامات المشروع الجديد؟

ج. يستخدم فى صناعة شبكات مواسير الغاز والمياه والضغط العالى وشبكات الصرف الصحى والصناعى وفى مشروعات البنية الأساسية والتعمير ضمن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة، مثل إنشاء المدن الجديدة ومبادرة حياة كريمة لتطوير القرية المصرية، فضلا عن استخدامها فى تحلية مياه البحر، مما يقلل من استيراد مثل هذه النوعية من المواسير.

س. ما هي الخطوة التنفيذية المنتظرة للمشروع حاليا؟

ج. جارى دراسة العروض المالية والفنية لاختيار أفضل المؤشرات طبقا لمختلف الاحتمالات لطاقة الإنتاجية للوحدة للوصول لأفضل نموذج اقتصادى.