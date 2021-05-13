شكرا لقرائتكم خبر عن تغذية دورية لماكينات الصراف الآلى للبنوك بالكاش خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مصرفية مسؤولة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سحب "الكاش" من شبكة الـATM التابعة للبنوك العاملة فى مصر يتم وفق آلية تكنولوجية محددة تراعى منسوب الماكينة من فئات النقد المصرية، ويتم تغذيتها بشكل سريع ودورى، خاصة فى أوقات الأعياد والإجازات.

وقرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

وأكدت المصادر أن هناك تعليمات خلال فترة عيد الفطر المبارك بأن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى "ATM" بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش، بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات، لافتًا إلى أن التغذية تراعى الكثافة السكانية للمناطق الجغرافية التى تتواجد بها ماكينات الصراف الآلى.