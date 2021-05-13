آمال تشيلسي في التأهل لدوري الأبطال على المحك وتوخيل يدق جرس الإنذار

لندن - رويترز

تراجع تشيلسي في سعيه للتأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بخسارته 1-0 على أرضه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأربعاء، بفضل هدف إميل سميث رو في الشوط الأول من قمة لندن بعد خطأ دفاعي من أصحاب الأرض.

واستغل الفريق الزائر تمريرة للخلف من جورجينيو لاعب تشيلسي إلى حارسه كيبا أريزابالاجا الذي هرع للذود عن مرماه الخالي، ليرد الكرة أمام بيير-إيمريك أوباميانج الذي أعادها إلى سميث رو ليسجل في الدقيقة 16.

وقبلها بخمس دقائق أهدر كاي هافرتس فرصة خطيرة كادت أن تضع تشيلسي في المقدمة عندما تجاوز المهاجم الألماني بابلو ماري مدافع أرسنال وركض نحو المرمى، لكنه أطاح بالكرة أعلى العارضة.

واستحوذ تشيلسي، الذي سيلتقي مع ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل، ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو/أيار الحالي، على الكرة، لكنه فشل في اختراق دفاع أرسنال المنظم.

واقترب تشيلسي من التعادل في الدقيقة الأخيرة عندما ارتطمت ضربة رأس كيرت زوما بالعارضة بعدما لمسها بيرند لينو حارس أرسنال، بينما أرسل البديل أوليفييه جيرو مهاجم أرسنال السابق تسديدة مباشرة ردت من العارضة أيضاً.

وتركت هذه الخسارة النادرة لتشيلسي بقيادة المدرب توماس توخيل، وهي الثالثة في 26 مباراة للفريق مع المدرب الألماني بجميع المسابقات، الفريق بالمركز الرابع في الترتيب قبل جولتين على النهاية.

ويتقدم تشيلسي بفارق ست نقاط عن وست هام يونايتد الخامس الذي يملك ثلاث مباريات، وسبع نقاط عن ليفربول الذي يملك أربع مباريات.

وأبلغ توخيل شبكة سكاي سبورتس: "الأمر ما زال بين أيدينا. حققنا بعض النتائج الجيدة لكن علينا التأقلم مع هذه الخسارة".

وتحمل المدرب الألماني مسؤولية الخسارة وألقى باللوم على نفسه لإدخال العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية.

وتابع: "لست سعيداً بالتشكيلة الأساسية. كانت هناك العديد من التغييرات. كان يجب ألا أفعل ذلك"، مشيراً إلى أن "الخسارة أمام أرسنال جرس إنذار قبل الفترة الأخيرة الصعبة من الموسم".

وتقدم أرسنال للمركز الثامن، لكنه خاض مباريات أكثر من إيفرتون وتوتنهام هوتسبير أبرز منافسيه على التأهل للدوري الأوروبي.

وأبلغ ميكل أرتيتا مدرب أرسنال هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "أنا سعيد جداً، لم نفز هنا في عشرة أعوام، لذا كان من الرائع تحقيق الفوز. إنه هدية لأننا كنا نضغط بالنهج والتنظيم المناسبين من أجل إجبار المنافس على ارتكاب الأخطاء".