شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم إيجابي جديد– تحليل - 13-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر البلاتين مؤخرا عزمه الإيجابي ليضطر لاستئناف التذبذب الجانبي ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق, لابد من التأكيد حاليا على أهمية ثبات الدعم الأولي المستقر عند 1195.00 ولننتظر تجميع السعر للعزم الإيجابي, ليمكنه ذلك من البدء بتشكيل موجات صاعدة ليستهدف من خلالها مستويات جديدة بدأ من 1300.00 و 1350.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1295.00 و 1360.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد