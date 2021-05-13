شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الحساب الجاري لليابان بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.70 تريليون ين مقابل 1.84 تريليون ين في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.87 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 2,650 مليار ين مقابل 2,917 مليار ين في شباط/فبراير، أسوء من التوقعات التي أشارت لفائض 2,796 مليار ين.