الاقتصاد

تقلص الفائض في الحساب الجاري لليابان بخلاف التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.70 تريليون ين مقابل 1.84 تريليون ين في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.87 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 2,650 مليار ين مقابل 2,917 مليار ين في شباط/فبراير، أسوء من التوقعات التي أشارت لفائض 2,796 مليار ين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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