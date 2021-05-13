شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق مكاسب قوية – تحليل - 13-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 109.22 ويستقر فوقه، مما يدفع السعر للتحول نحو الارتفاع والتوجه لتحقيق مكاسب إضافية تبدأ عند 110.00 وتمتد إلى 111.00.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 109.22 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد