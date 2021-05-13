شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط بفعل صعود عوائد السندات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانتعاش بسيط للدولار، وذلك قبيل بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المرتقبة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1829.94 دولار للأوقية، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1830.30 دولار.

وقال محللون: «تقدم الدولار بعض الشيء... إذا جاء معدل التضخم أعلى من المتوقع، فربما يشجع بنوكًا مركزية على التفكير في تشديد سياساتها النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع».

وصعد مؤشر الدولار 0.3 %، مما يجعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لقمة أكثر من أسبوع، مما يرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.3 % إلى 2945.02 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 0.9 % إلى 27.38، فيما خسر البلاتين 0.5 % ليسجل 1229.02 دولار.