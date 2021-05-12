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شكرا لقرائتكم خبر عن 96.9 مليون طن إجمالى صادرات الغاز المسال بالسوق العالمى الربع الأول 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي خلال الربع الأول من عام 2021 حوالي 96.9 مليون طن ، مقارنة بنحو 95.5 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020، أى بنمو على أساس سنوي حوالي 1.5 % ، ومقارنة بنحو 92.3 مليون طن خلال الربع الرابع من عام 2020 بنسبة نمو بين الربعين بلغت 5 % وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهبدروجين خلال الربع الأول من عام 2021 .
وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط ،أنه بشكل عام فإن السوق العالمي قد بدأ مسار التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) منذ الربع الأخير من عام 2020 ليعوض الفترات السابقة التى شهدت تراجعا في الصادرات ، علما بأن الربع الأول من عام 2021 حقق الأداء الأفضل من حيث حجم الصادرات منذ بداية انتشار الجائحة فى إشارة واضحة لتعافى الطلب العالمي وإن كان بمعدل نمو أقل مقارنة بالوضع قبيل ظهور الجائحة.