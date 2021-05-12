شكرا لقرائتكم خبر عن 96.9 مليون طن إجمالى صادرات الغاز المسال بالسوق العالمى الربع الأول 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي خلال الربع الأول من عام 2021 حوالي 96.9 مليون طن ، مقارنة بنحو 95.5 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020، أى بنمو على أساس سنوي حوالي 1.5 % ، ومقارنة بنحو 92.3 مليون طن خلال الربع الرابع من عام 2020 بنسبة نمو بين الربعين بلغت 5 % وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهبدروجين خلال الربع الأول من عام 2021 .