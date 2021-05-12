شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي يستأنف الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى له منذ الثاني من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الإنترنت.

في تمام الساعة 03:47 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.44% إلى مستويات 0.7243 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7275 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7242، بينما حقق الأعلى له عند 0.7279.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في آذار/مارس الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.3% خلال نيسان/أبريل، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 3.6% مقابل 2.6%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 2.3% مقابل 1.6%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية مع حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا في حدث تستضيفه الرابطة الوطنية لخبراء الأعمال الاقتصاديين، ويليه حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حدث يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية، وصولاً لكشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 212.5$ مليار مقابل 659.6$ مليار في آذار/مارس.