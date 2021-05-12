شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف نقص إمدادات الوقود والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:11 صباحًا, 12 مايو 2021 م
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ارتفعت أسعار النفط اليوم في ظل مخاوف من نقص إمدادات الوقود بسبب انقطاع التيار عن أكبر خط لأنابيب الوقود بالولايات المتحدة.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنسبة 0.5% لتبلغ عند التسوية 68.66 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8%، لتنهي الجلسة عند 65.45 دولارًا.