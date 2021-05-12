الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف نقص إمدادات الوقود ‏

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:11 صباحًا, 12 مايو 2021 م

المناطق_واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم في ظل مخاوف من نقص إمدادات الوقود بسبب انقطاع التيار عن ‏أكبر خط لأنابيب الوقود بالولايات المتحدة.‏
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنسبة ‏‎0.5‎‏% لتبلغ عند التسوية ‏‎68.66‎‏ دولارًا ‏للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8%، لتنهي ‏الجلسة عند ‏‎65.45‎‏ دولارًا.‏

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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