ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف نقص إمدادات الوقود ‏

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ارتفعت أسعار النفط اليوم في ظل مخاوف من نقص إمدادات الوقود بسبب انقطاع التيار عن ‏أكبر خط لأنابيب الوقود بالولايات المتحدة.‏

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنسبة ‏‎0.5‎‏% لتبلغ عند التسوية ‏‎68.66‎‏ دولارًا ‏للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8%، لتنهي ‏الجلسة عند ‏‎65.45‎‏ دولارًا.‏