شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات الخام الأمريكي 2.5 مليون برميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدران في السوق أمس الثلاثاء، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

وبحسب المصدرين، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 2.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في السابع من مايو. وارتفعت مخزونات البنزين 5.6 مليون برميل في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 900 ألف برميل.