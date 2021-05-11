شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل مكاسبه أعلى مستوى 1.41 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وواصلت العملة البريطانية مكاسبها على الرغم من عدم اليقين السياسي السائد مؤخراً.



وأعلنت السلطات البريطانية بالأمس عن أن أحزابا اسكتلندية داعمة لفكرة الاستقلال عن المملكة المتحدة فازت في الانتخابات البرلمانية.



وربما يؤدي فوز هذه الأحزاب إلى طرح مسألة استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة للمناقشة داخل أروقة البرلمان البريطاني، كما أن الفكرة تثير معارك تشريعة وقانونية شرسة ضد رئيس الوزراء "بوريس جونسون".



وأعلن "جونسون" عن خطة حكومته لتخفيف قيود الإغلاق في البلاد عقب السيطرة على تفشي كورونا، كما ألمح إلى عزمه خوض الانتخابات البرلمانية للاحتفاظ بمنصبه كرئيس للوزراء في السنوات القادمة.



وتعهد "جونسون" بتنفيذ خطط اقتصادية تخلق المزيد والمزيد من الوظائف بالاقتصاد البريطاني عقب انتهاء جائحة "كورونا".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.4146، وسجل أعلى سعر عند 1.4167 وأقل سعر عند 1.4105.