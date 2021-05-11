شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض بعد 4 جلسات من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف عقب أربع جلسات من المكاسب دفعت المعدن النفيس مجددا أعلى حاجز 1800 دولار للأوقية.



وصرح أحد أعضاء الفيدرالي "جيمس بولارد" أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تعديل للسياسة النقدية، وتوقع ارتفاع معدل التضخم أعلى المستهف (2%) خلال عام 2022.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 16.2% إلى 319.2 دولار في المتزسط خلال الربع السنوي الأول من عام 2021، وهي أكبر زيادة فصلية للأسعار على الإطلاق في البلاد.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 89.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.1% أو ما يعادل 1.5 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1836.10 دولار للأوقية، وبلغ أعلى سعر عند 1842.5 دولار وأقل سعر عند 1817.8 دولار.