شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواجه دعم هام -تحليل صباحي- 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 6793 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 6750 نقطة، والذي نتوقع ان يمنح المؤشر ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 7000 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 6700 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,763 بينما مستوى المقاومة هو 6,819 نقطة