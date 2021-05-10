شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستمر بتحقيق الأهداف – تحليل - 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً بشكل قوي ليتجاوز هدفنا الثاني عند 0.7835 ويستقر فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو 0.7900 الذي يمثّل محطّتنا التالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المتوقعة، مع الإشارة إلى أن استمرارها يعتمد على الثبات فوق 0.7815 والأهم فوق 0.7765.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7815 والمقاومة 0.7920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد