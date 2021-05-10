شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتوجه نحو مزيد من الارتفاع – تحليل - 10-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1838.00 ويستقر عنده، ويبدأ اليوم بارتفاع جديد ليشير إلى التوجه لتخطي هذا المستوى وتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يصل إلى 1765.00.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتخطي مستويات 1838.00 ثم 1847.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للارتداد هبوطاً لزيارة مناطق 1800.00 ثم 1785.00 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد