شكرا لقرائتكم خبر 116 % زيادة في الرخص الاستثمارية الممنوحة لشركات باكستانية في 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نما عدد تراخيص الاستثمار الباكستانية في المملكة خلال عام 2020 بشكل لافت؛ بحسب وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار منحت 52 رخصة استثمارية لشركات باكستانية، في حين كان عدد الرخص الممنوحة في عام 2019 نحو 24 رخصة، بزيادة نسبتها 116.6%، في دلالة واضحة على الإقبال المتزايد للمستثمرين الباكستانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، والمزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.

وأوضح الفالح أن إحصاءات وزارة الاستثمار تظهر أن عدد الاستثمارات الباكستانية في المملكة بلغ 362 منشأة، 19% منها مشتركة، والنسبة المتبقية هي استثمارات باكستانية 100%.

وثمن الفالح إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، الذي يسعى إلى تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وينمي العلاقات التجارية، ويفتح آفاقا أوسع للنمو الاقتصادي.

تقوية العلاقات

وقال إن المجلس الذي وقع اتفاقية إنشائه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، سيسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، ويرسخ العلاقات بين البلدين على الأصعدة كافة.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 33 مليار ريال خلال ثلاث سنوات، منها 9 مليارات ريال خلال عام 2020م على الرغم من تداعيات جائحة كورونا العالمية، وكان من أبرز السلع التجارية المتبادلة بين الجانبين هي المنتجات المعدنية والنفطية، والبتروكيماويات، والجلود، والملابس، والحبوب، واللحوم ومشتقاتها.

البيئة الخصبة

وبين الفالح أن البيئة الاستثمارية الخصبة والجاذبة وعوامل الأمن والاستقرار في المملكة أسهمت في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات الثلاث الماضية، التي شهدت تحسنا تجاوز 20% في عام 2020 مقارنة بعام 2019 على الرغم من تحديات جائحة كورونا، ليصل عدد الشركات الأجنبية المرخصة في عام 2020م إلى 1278 شركة، بارتفاع بلغ 13% عن عام 2019.

التشييد والصناعة

وأظهرت بيانات الوزارة أن قطاعي التشييد والصناعات التحويلية هما أبرز المجالات الاستثمارية التي تعمل فيها الشركات الباكستانية، بعدد 148 و124 منشأة على التوالي، يليهما قطاعا الاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة، حيث توفر وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مجموعة من الحوافز تسهل دخول المستثمرين للمملكة، بما في ذلك التعريف بالفرص الاستثمارية ومتطلبات الاستثمار، بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية التجارية في مدينة إسلام أباد.

أما في باكستان، فتعمل مجموعة من الشركات السعودية في عدد من القطاعات الحيوية، مثل شركة بترومين في صناعة زيوت السيارات، وشركة الجميح للطاقة والمياه، وشركة صافولا في قطاعي الأغذية والتجزئة، وشركة أكوا باور، في حين يتطلع عدد من كبريات الشركات الوطنية لدخول السوق الباكستانية لما يحمله من فرص استثمارية وتجارية.

يذكر أن وزارة الاستثمار عملت خلال الفترة الماضية على تقليص متطلبات الترخيص للمستثمرين، وطورت آلية الحصول على التراخيص الكترونيا دون الحاجة للحضور في المملكة، إلى جانب تقديم الحلول والمبادرات والتشريعات التي توفر البيئة المشجعة لريادة الأعمال والنمو الاقتصادي، فيما أسهمت البيئة الاستثمارية الخصبة والجاذبة وعوامل الأمن والاستقرار في تسهيل دخول رؤوس الأموال والشركات الأجنبية للمملكة، ليصل عدد الشركات الأجنبية المرخصة في عام 2020 إلى 1278 شركة، بارتفاع بلغ 13% عن عام 2019.

الاستثمارات الباكستانية في المملكة

التراخيص الاستثمارية

2020: 52 رخصة

2019: 24 رخصة

المنشآت الباكستانية بالمملكة

362 منشأة

19 % استثمارات مشتركة

79 % استثمارات باكستانية 100%

أبرز المجالات الاستثمارية للشركات الباكستانية

قطاع التشييد: 148 منشأة

قطاع الصناعات التحويلية: 124 منشأة