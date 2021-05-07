شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز الهدف – تحليل - 07-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية قوية لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.2210 ويكسره ليستقر دونه، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1.2100.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.2210 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2090 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط