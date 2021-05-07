شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى بيعة قائد التغيير وملهم الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد بن سليمان الحربي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الشركة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، وإلى أفراد الشعب السعودي الكريم كافة، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لبيعة سموه وليًا للعهد.

وقال الحربي: «تأتي ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد مع مرور خمسة أعوام من إطلاق الرؤية الطموحة 2030، والتي غدت علامة فارقة في تاريخنا الوطني، حيث شهدت المملكة العربية السعودية قفزات شاملة في شتى المجالات، من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الوطنية، والتي أثمرت عن تحولات جذرية لخلق مجتمع حيوي وتأسيس اقتصاد مزدهر، ولتصبح هذه الرؤية الاستثنائية نموذجًا ملهمًا يعزز دور المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي». وبيَّن الحربي أن هذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبنا نستذكر فيها تلك الأهداف السامية التي انبرى لها قائد التغيير وملهم الشباب، ليضيف فصلًا جديدًا في سجل تاريخ المملكة الحافل بالإنجازات المشرفة، ويتبنى مفهوما قياديا فريدا بخطوات متوازنة وعمل دؤوب، من أجل تحقيق مستقبل واعد في مسيرة ازدهار الوطن والمواطن في ظل الرعاية الكريمة والتوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. واختتم الحربي كلمته قائلًا: «أسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ويوفقهما لما فيه الخير والصلاح، ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا من كل شر، ويرفع عنا الوباء، ويديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء».