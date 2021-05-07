الاقتصاد

وزارة التخطيط: ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية لـ19.5 مليار دولار

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بحوالى 10% لتصل إلى 19.5 مليار دولار فى إطار البدء فى برنامج الاصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج إلى 7% لتصل إلى 30 مليار دولار فى 2021/2022 حيث بلغت فى خطة العام المالى الحالى 28 مليار.

 

 

وتوقعت وزارة التخطيط فى تقرير لها ان الـمُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21 العام الحالي الوصول إلى معدل نمو 2.8% فى العام المالى الحالى 2020/2021، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، مضيفة أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% فى العام الحالى و6% العام المالى القادم، وعن معدلات البطالة أوضح أنه من المتوقع أن ينتهى العام المالى الحالى بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجى ليصل إلى 7.3% العام المالى القادم، مع خفض معدلات الفقر إلى 28.5% فى إطار زيادة حجم الاستثمارات فى خطة عام 2021/2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا فى الأعوام القادمة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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