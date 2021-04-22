«TBC» تحقق تقدما لمشروعاتها في أبريل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة تطوير المباني (TBC) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، الذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم تقدما على صعيد مشروعاتها خلال شهر أبريل 2021.

وتصدر مشروعات شهر أبريل تدشين أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، عددا من مشروعات الطفولة المبكرة المسندة إلى شركة (TBC) في المنطقة، منها مدرسة يدمه، وقد بلغ إجمالي عدد مدارس مبادرة الطفولة المبكرة في المنطقة 41 مدرسة، تضم 100 فصل، تستقبل أكثر من ألفي طالب وطالبة.

كما افتتح مدير عام تعليم الطائف مبنى الطفولة المبكرة بالفيصلية بعد اكتمال أعمال التأهيل، مطلعا على المبنى الذي نفذته الشركة ومرافقه وتجهيزاته بحضور مساعديه وعدد من مسؤولي شركة (TBC) ومهندسيها.

وشهد شهر أبريل توقيع (TBC) عقد استثمار لمدة 35 سنة في مرفق تعليمي (غير مكتمل) يقع بمدينة الرياض بحي غرناطة، بمساحة إجمالية 10 آلاف م2 ، مع الشركة الوطنية للبناء والتسويق لمدة 25 سنة، وستقوم الشركة الوطنية للبناء والتسويق باستكمال تشييد المرفق التعليمي حسب الشروط الفنية، ومن ثم تشغيله وفق لائحة اشتراطات المدارس الأهلية، إضافة لتمويل العقد من خلال مواردها.

ووقعت شركة (TBC) في شهر أبريل عقدا خامسا مع شركة زهور الطفولة، لإنشاء مجمع تعليمي للبنين والبنات، في مدينة الرياض.

وفيما يخص الزيارات الميدانية شهد شهر أبريل تفقد مدير عام تعليم الشرقية ميدانيا عددا من المشاريع التعليمية المسندة لشركة تطوير للمباني (TBC)، فيما دشن محافظ وادي الدواسر مباني مبادرة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال بتعليم وادي الدواسر برفقة المدير الإقليمي للمنطقة الجنوبية للشركة.