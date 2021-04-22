مجموعة تداول تختار 6 بنوك للاستشارة في طرحها العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت مجموعة تداول السعودية 6 بنوك (3 محلية و3 أجنبية) للاضطلاع بأدوار استشارية محتملة في الطرح العام الأولي المزمع لشركة السوق المالية.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر قولها «إن الاختيار وقع على سيتي غروب، ومورغان ستانلي، وجيه.بي مورغان، إلى جانب وحدة الأوراق المالية بالبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي كابيتال، وإتش.إس.بي.سي السعودية.

وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول) أعلنت في 7 أبريل الجاري، تحولها إلى مجموعة قابضة باسم (مجموعة تداول) في خطوة نحو جاهزية المجموعة للطرح العام الأولي المتوقع خلال النصف الثاني من العام الحالي 2021.

وأشارت إلى أنها تضم تحت مظلتها 4 شركات تابعة هي: (تداول السعودية) كسوق للأوراق المالية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة (وامض) الجديدة المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار، وذلك في خطوة ستسهم بشكل جوهري في مسيرة تطوير سوق مالية متقدمة، وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، ودعم تنمية الاقتصاد السعودي.

وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة (تداول) السعودية، خالد الحصان، حينها، أن العمل يجري على اختيار مستشارين، فيما يخص الطرح الأولي العام للمجموعة، وستكون النسبة محل دراسة مع مستشاري الطرح الذين سيجري الإعلان عنهم لاحقا.

وأوضح أن إعلان اسم المستشارين الماليين لمشروع الطرح الأولي سيجري في وقت لاحق، مضيفا «تلقينا طلبات من 10 شركات مالية مرخصة بعد مخاطبة 12 شركة للقيام بدور مستشار الطرح المرتقب».

وحول النسبة المراد طرحها في من رأسمال (تداول) قال الحصان «إن النظام ينص على حد أدنى 30 % من رأس المال، ولكن لهيئة السوق المالية أن توافق على نسبة أقل بحسب حجم الشركة، وسيجري دراسة النسبة مع المستشارين الماليين، ومالك الشركة (صندوق الاستثمارات العامة)».

وقالت رئيسة مجلس الإدارة، سارة السحيمي، في مؤتمر صحفي حينها، «إن إعلان التحول لمجموعة قابضة يأتي بتحد جديد وطموح أكبر وفتح آفاق جديدة». وأضافت «اليوم نحن ضمن أكبر 10 أسواق مالية في العالم والأكبر على مستوى المنطقة، ونحن كسوق مالية سعودية حققنا الكثير من الإنجازات».

وأوضحت أن انضمام السوق لجميع الأسواق الناشئة يشكل دليلا ملموسا على الجهود الحثيثة التي بذلتها تداول، مضيفة «إن طموحنا ورؤيتنا بأن نصبح سوقا مالية رائدة بين الأسواق العالمية».

وأشارت إلى أن هذه التغيرات والتحسينات المهمة التي مرت بها السوق كان لها الأثر الواضح لنقلها لأحد أكبر الأسواق العالمية.

وانضمت (تداول) كعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وكعضو في الاتحاد الدولي للبورصات.

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3 بنوك محلية

البنك الأهلي السعودي

البنك السعودي الفرنسي كابيتال

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3 بنوك أجنبية

سيتي غروب

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جيه.بي مورغان