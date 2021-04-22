أرباح مصرف الراجحي ترتفع 40%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح مصرف الراجحي، بنسبة 40.13% في الربع الأول من عام 2021، لتصل إلى 3.34 مليارات ريال، مقارنة بنحو 2.38 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

كما ارتفعت الأرباح بنسبة 6.86% مقارنة بنحو 3.12 مليارات ريال في الربع الرابع من 2020.

وقال مصرف الراجحي في بيان على موقع «تداول»، أمس الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من عام 2021، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 19.7% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى.

وأضاف أنه قابل ذلك انخفاض في الدخل من تحويل العملات الأجنبية، وفي المقابل انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.7% نتيجة انخفاض مصروف الاستهلاك، وقابل ذلك ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 693 مليون ريال إلى 577 مليون ريال بنسبة 16.7%.

وبحسب النتائج المالية الأولية للمصرف، بلغ إجمالي دخل العمليات 5.95 مليارات ريال في الربع الأول من 2021، مقابل 4.97 مليارات ريال في الربع المماثل من 2020. فيما بلغت قيمة ودائع العملاء بنهاية الربع الأول من 2021 نحو 421.27 مليار ريال، مقابل 315.66 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2020، بارتفاع 33.46%. وارتفعت القروض إلى 356.14 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2021، مقابل 261.38 مليار ريال في الربع الأول من 2020، بارتفاع 36.3%.