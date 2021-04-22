«هدف» يضيف «كريم» ضمن برنامج دعم نقل المرأة العاملة

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ووفقا لآلية البرنامج الجديدة فإنه بمقدور المسجلات الاستفادة من دعم مالي يغطي 80% من تكلفة كل رحلة من وإلى مقر العمل بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6000 ريال، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلا من 12 شهر.
ويهدف برنامج إلى دعم نقل المرأة العاملة (وصول) إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن، وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.
برنامج وصول يوفر خدمة (كريم)
أتاحت خدمات النقل للموظفات في 28 مدينة
التسجيل من خلال الرابط http://wusool.sa
بمقدور المسجلات الاستفادة من دعم يغطي 80 % من تكلفة الرحلة
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