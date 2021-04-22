«إحكام» تستقبل 374 ألف طلب تملك عقار خلال 100 يوم

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وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة في بيان لها، أن عدد الطلبات المكتملة خلال 100 يوم ومنذ إطلاق المنصة بلغت 95.191 طلب، منها 38 % في منطقة مكة المكرمة، تليها منطقة جازان بنسبة 15.7 %، ثم منطقة عسير بنسبة 14 %، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل عدد طلبات مكتملة بعدد 71 طلبا.
وذكرت الهيئة أن عدد اللجان المشكلة للنظر في طلبات تملك العقارات بلغ 17 لجنة موزعة على مختلف مناطق المملكة بواقع لجنة في كل منطقة، عدا منطقة الرياض التي تم تشكيل 4 لجان فيها.
وأفادت أن مركز التواصل الموحد للجان النظر استقبل 70 ألف اتصال من قبل المستفيدين، حيث تم الرد على الاتصالات ومعالجتها بمستوى خدمة بلغ 99 %، في حين سجل مؤشر رضا المستفيدين عبر التقييم للمكالمات 98.7 %، فيما استقبل البريد الالكتروني لمركز خدمات المستفيدين في (إحكام) 13.957 رسالة، حيث تم الرد على استفسارات المستفيدين المرسلة الكترونيا كافة.
وقد أطلقت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات منصة (إحكام) الرقمية وذلك بهدف أتمتة أعمال اللجان والأمانة العامة وخدمة المستفيدين والتسهيل عليهم؛ حيال تقديم الطلبات ومتابعتها وحتى إحالتها للمحكمة أو الرفع بها إلى المقام السامي.
واستقبلت المنصة 13 مليون زائر خلال 100 يوم من تاريخ إطلاقها، وتم التعامل مع الطلبات كافة وفق منهجية واضحة ومحددة لمعالجة تدفق الطلبات إلى منظومة (إحكام) الالكترونية عبر منهجية محوكمة للمسارات الفنية والشرعية والتنظيمية، بدءا من مرحلة تقديم الطلب والاستقبال ووصولا إلى إنجاز مراحل الفحص والتدقيق والمراجعة ومعاينة المصورات الجوية والإفادات من الجهات القضائية والتواصل مع المستفيدين عبر المنصة، انتهاء بالعرض على اللجان وصدور التوصيات والإعلان، وذلك تمهيدا لتسليم الدفعة الأولى من المتقدمين للتعديلات الشكلية لحجج الاستحكام الذين تم استكمال كافة المتطلبات لديهم.
وتهدف لجان النظر في طلبات تملك العقارات التي تتكون من ممثلين من الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارات المالية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والداخلية، إلى تمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم للعقارات التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط اللازمة.
وخصصت الهيئة مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصا على خدمتهم وتوضيح كافة الشروط والوثائق اللازمة وآلية التقديم، إضافة إلى الرد على استفسارات الجمهور وتلقي الملاحظات حيالها، وذلك من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم 920035544 وحساب (إحكام) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك البريد الإلكتروني.
لجان النظر في طلبات تملك العقارات خلال 100يوم
الفترة من 20 /12 /2020 حتى 30/ 3 / 2021
استقبلت 374 ألف طلب تملك
الطلبات المكتملة 95,191 طلبا
نسبة الطلبات المكتملة في بعض المناطق:
38 %مكة المكرمة
15.7 %جازان
14 % عسير
- منصة (إحكام) استقبلت 13 مليون زائر خلال 100 يوم.
- مركز التواصل الموحد للجان النظر استقبل 70 ألف اتصال.
- البريد الالكتروني لمركز خدمات المستفيدين استقبل 13,957 رسالة.
- مؤشر رضا المستفيدين عبر التقييم للمكالمات 98.7 %
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