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وبحسب البيان الصادر عن المركز؛ قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.889 مليارات ريال، لصكوك تستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 7.824 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2031.
ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الالكتروني، التي تمت جدولتها بحسب ما يتناسب مع أيام عمل السوق الدولية والمتعلقة بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.
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