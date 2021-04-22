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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإدارة الدين أعلن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أبريل 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.713 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر عن المركز؛ قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.889 مليارات ريال، لصكوك تستحق في عام 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 7.824 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2031.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الالكتروني، التي تمت جدولتها بحسب ما يتناسب مع أيام عمل السوق الدولية والمتعلقة بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.